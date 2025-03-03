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Радимов о Дугласе: Когда Россию вернут на международную арену, он поможет

Владислав Радимов высказался о выборе Дугласом Сантосом национальной сборной.

Источник: Sports

В понедельник защитник «Зенита» вошел в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор. В конце февраля игрок попал в расширенный список сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года. В прошлом году бразилец Сантос получил гражданство РФ.

«Ему самому выбирать. В том, что это квалифицированный футболист, сомнений нет. Мы вызываем его зачем? Чтобы заиграть квалифицированного футболиста в составе национальной команды. И когда нас вернут на международную арену, он, конечно, поможет.

Почему вызвали в сборную Бразилии? Не понимаю, почему они раньше его не видели. Выбор за ним. Мечта сыграть хоть один раз за сборную Бразилии и рассказывать об этом внукам? В России он уже играет давно. В сборной он точно будет востребован. И считаться легионером он у нас не будет. Считаю, что последнее лучше», — заявил бывший футболист сборной России.