Радимов о Дугласе: Когда Россию вернут на международную арену, он поможет

«Ему самому выбирать. В том, что это квалифицированный футболист, сомнений нет. Мы вызываем его зачем? Чтобы заиграть квалифицированного футболиста в составе национальной команды. И когда нас вернут на международную арену, он, конечно, поможет.



Почему вызвали в сборную Бразилии? Не понимаю, почему они раньше его не видели. Выбор за ним. Мечта сыграть хоть один раз за сборную Бразилии и рассказывать об этом внукам? В России он уже играет давно. В сборной он точно будет востребован. И считаться легионером он у нас не будет. Считаю, что последнее лучше», — заявил бывший футболист сборной России.