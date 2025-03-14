«Такого просто быть не может». Радимов отреагировал на вызов Дзюбы в сборную России

«Не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России. Даже спорил с помощником Карпина Николаем Писаревым, который утверждал, что такие исключения возможны. Я всё равно стоял на своём и говорил, что такого просто быть не может», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».