Куртуа вернулся в сборную Бельгии. Он не играл с 2023 года из-за конфликта с Тедеско

Куртуа сразу же ответил в социальных сетях — обвинил Доменико в сливе приватного разговора. «Я удивился, услышав выступление тренера на пресс-конференции, где он представил субъективную версию нашего частного разговора. Это не первый и не последний раз, когда я общаюсь с ним по вопросам, связанным с раздевалкой, но впервые кто-то решил сообщить об этом публично. Я глубоко разочарован таким поворотом событий… Быть или не быть капитаном сборной — это не прихоть или случайное решение, это — выбор тренера, и это я пытался ему донести. К сожалению, я не добился своей цели», — написал Тибо.