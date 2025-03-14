Куртуа вернулся в сборную Бельгии. Он не играл с 2023 года из-за конфликта с Тедеско

Тренерский штаб сборной Бельгии представил окончательную заявку на предстоящие матчи Лиги наций с Украиной (20 и 23 марта). Помимо прочих, вызов в национальную команду получил вратарь «Реала» Тибо Куртуа — и это очень примечательно, поскольку он не выступал за страну два года.
Победа над Тедеско
Куртуа не играл за «дьяволов» с 2023-го из-за конфликта с Доменико Тедеско, ранее работавшим в «Спартаке». Неприятный инцидент произошел в июне того года — Тибо покинул расположение сборной перед отборочным матчем Евро-2024 против Эстонии. Инсайдеры быстро узнали причину: голкипер поссорился с главным тренером из-за капитанской повязки.
Вскоре оба все подтвердили. Первым выступил Тедеско. «Тибо правда покинул лагерь. Мы разговаривали несколько раз. В марте я решил, что Кевин де Брюйне будет нашим капитаном, не определяя, кто станет номером два и три… Мы планировали принять решение перед матчем с Австрией. У нас состоялась небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу наденет повязку в субботу, а Тибо — во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным этим. Я удивлен и шокирован», — рассказал Тедеско.
Куртуа сразу же ответил в социальных сетях — обвинил Доменико в сливе приватного разговора. «Я удивился, услышав выступление тренера на пресс-конференции, где он представил субъективную версию нашего частного разговора. Это не первый и не последний раз, когда я общаюсь с ним по вопросам, связанным с раздевалкой, но впервые кто-то решил сообщить об этом публично. Я глубоко разочарован таким поворотом событий… Быть или не быть капитаном сборной — это не прихоть или случайное решение, это — выбор тренера, и это я пытался ему донести. К сожалению, я не добился своей цели», — написал Тибо.
С того момента Куртуа не выступал за Бельгию, пропустил Евро-2024 (якобы из-за травмы), а в августе 2024-го объявил: не вернется, пока в команде будет работать Тедеско. «К сожалению, после событий с тренером и после долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Отсутствие у меня доверия к нему не поспособствовало бы сохранению необходимой искренней атмосферы», — заявил Куртуа.
Долго ждать не пришлось — в январе 2025-го Тедеско уволили после неудачных выступлений в Лиге наций, команду возглавил Руди Гарсия. И сразу наладил отношения с мятежным вратарем. «Он один из самых опытных и квалифицированных футболистов Бельгии. У Матца Селса и Коэна Кастельса много отличных качеств, однако, на мой взгляд, лучший голкипер в мире — Куртуа. Надеюсь, мы сможем на него рассчитывать, будущее покажет. Но уже есть первые положительные сигналы», — заявил Гарсия в интервью HLN.
Куртуа в ответ оперативно заявил, что готов вернуться в сборную. «Никогда не было проблем с игроками команды. Это был конфликт исключительно с бывшим тренером. Моя цель — иметь возможность выступить на чемпионате мира в 2026 году. Я всегда преследовал ее, но столкнулся с бывшим тренером. В конце концов я оказался прав», — рассказал Тибо в интервью RTBF.
В команде рады не все
Гарсия, очевидно, счастлив возвращению Куртуа. Но в команде, судя по всему, другие настроения. Во-первых, с самого начала не все поняли демарш вратаря. Так, полузащитник «дьяволов» Янник Карраско высказался однозначно. «Мы разочарованы его реакцией. Нужно показывать, что ты лидер, своими личностными качествами. В конце концов, он — часть команды и один из трех капитанов. Повязка — это просто повязка», — заявил Янник в интервью Relevo.
А уже после новостей о возвращении произошел скандал. Вратарь Кун Кастельс, ставший основным на период отсутствия Куртуа и выступавший на Евро-2024, завершил карьеру в сборной. И выразил недовольство ситуацией. «Мне кажется странным: Куртуа решил вернуться сам, и федерация изменила свое мнение. По-моему, мы все равны, ни один игрок не стоит выше команды. Так было изначально, но теперь федерация расстелила для него красную дорожку», — рассказал Кастельс в одном из подкастов.
Досталось не только федерации, но и самому Куртуа. «Недавно я слышал, как он говорил об увольнении Тедеско, и это показывает — Доменико был прав. По-моему, это говорит о том, что Тибо вряд ли испытывает чувство вины. Это не соответствует стандартам и тем ценностям, которые я считаю подходящими для командного спорта. Я не могу быть частью федерации, одобряющей подобное поведение».
По словам Кастельса, в команде многие недовольны возвращением Куртуа. «С сегодняшнего дня я больше не могу выступать за сборную. Я не могу ехать туда с чистой совестью. Многие игроки с этим не согласны. Мне интересно, что они скажут. Речь не только об инциденте между Куртуа и Тедеско — были и другие вещи», — добавил голкипер.
Сборная Бельгии 20 и 23 марта сыграет в стыковых матчах Лиги наций против сборной Украины.
Артем Белинин