Сборная России одержала семь побед подряд с общим счётом 39:0

В следующем матче, который также состоится на домашнем стадионе «Динамо» в Москве, сборная России встретится с командой Замбии. Игра пройдёт 25 марта. После этого международная пауза будет завершена, первые матчи в Российской Премьер-Лиги состоятся в конце первого весеннего месяца.