Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России одержала семь побед подряд с общим счётом 39:0

Сборная России уверенно обыграла Гренаду (5:0), продлив свою впечатлительную серию из побед до семи.

Источник: Чемпионат.com

Общий счёт в этих встречах — 39:0 в пользу россиян.

Помимо Гренады, команда Валерия Карпина обыграла Кубу (8:0), Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

В следующем матче, который также состоится на домашнем стадионе «Динамо» в Москве, сборная России встретится с командой Замбии. Игра пройдёт 25 марта. После этого международная пауза будет завершена, первые матчи в Российской Премьер-Лиги состоятся в конце первого весеннего месяца.

Отметим, что следующая международная пауза должен состояться летом. У сборной России запланированы матчи с Нигерией и Беларусью.