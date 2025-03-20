Футболисты сборной Беларуси откроют новый сезон матчем с Таджикистаном

Сегодня на поле Центрального республиканского стадиона в Душанбе белорусы встретятся с командой Таджикистана (начало игры в 14.00, прямая трансляция на телеканале СТВ). Эту встречу рассудит бригада судей из Узбекистана, которую возглавит рефери ФИФА Рустам Лутфуллин. Белорусские футболисты прибыли в Душанбе в начале этой недели и провели несколько тренировок. Ранее сборные Беларуси и Таджикистана встречались лишь один раз — в сентябре 2014 года в Борисове хозяева разгромили южан со счетом 6:1. В рейтинге ФИФА белорусская сборная занимает сейчас 98-е место, а Таджикистан находится на 104-й позиции.