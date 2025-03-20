Футболист сборной России Фомин сравнил уровень команд Гренады и Брунея

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Уровень сборной Гренады по футболу гораздо выше команды Брунея. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин.
В среду сборная России на стадионе «Динамо» обыграла команду Гренады со счетом 5:0, в 2024 году россияне оказались сильнее команды Брунея (11:0). Сборная Гренады находится на 174-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Брунея — на 184-м.
«Хорошее настроение, родной стадион, я здесь же и дебютировал, первый мяч за сборную, все отлично, — сказал Фомин. — Сборная Гренады показалась сильнее, чем команда Брунея, как командно, так и индивидуально. Физически намного сильнее, хорошо выглядят. Конечно, приятно было получить капитанскую повязку, договоренности, что передам повязку Андрею Мостовому, не было, посмотрел, кто больше всех в команде, мы с Андреем еще при Станиславе Саламовиче Черчесове начинали, поэтому передал ему как опытному игроку».
«Вообще никаких разговоров не было, что если кто-то играет с Гренадой, то не будет участвовать в матче с Замбией. Много времени до игры, будем готовиться, все решит тренерский штаб. Что касается уже известных соперников в этом году, то чем сильнее соперник, тем лучше, а так, надеюсь, что все скоро будет хорошо, нас допустят. Поэтому сейчас в каждом матче нужно побеждать, к тому же игры идут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), нужно подниматься выше в рейтинге», — добавил Фомин.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. 25 марта сборная России на стадионе «Динамо» сыграет с командой Замбии, в июне запланированы игры с белорусами и нигерийцами.