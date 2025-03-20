Футболист сборной России Фомин сравнил уровень команд Гренады и Брунея

«Вообще никаких разговоров не было, что если кто-то играет с Гренадой, то не будет участвовать в матче с Замбией. Много времени до игры, будем готовиться, все решит тренерский штаб. Что касается уже известных соперников в этом году, то чем сильнее соперник, тем лучше, а так, надеюсь, что все скоро будет хорошо, нас допустят. Поэтому сейчас в каждом матче нужно побеждать, к тому же игры идут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), нужно подниматься выше в рейтинге», — добавил Фомин.