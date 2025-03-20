Мостовой высмеял соперников сборной России по футболу и предложил новые варианты

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи. На первую половину 2025 года запланировано еще три встречи — с Замбией, Нигерией и Белоруссией.