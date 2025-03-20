Футболисты юниорской сборной Беларуси сыграли вничью с киприотами

В сегодняшнем гостевом поединке подопечные Сергея Сосновского сыграли вничью с кипрскими сверстниками — 1:1. В составе белорусов на 57-й минуте отличился Илья Губаревич, а киприоты ушли от поражения перед финальным свистком. В воскресенье, 23 марта, футболисты Кипра и Беларуси встретятся снова.