Футболисты юниорской сборной Беларуси сыграли вничью с киприотами

В сегодняшнем гостевом поединке подопечные Сергея Сосновского сыграли вничью с кипрскими сверстниками — 1:1. В составе белорусов на 57-й минуте отличился Илья Губаревич, а киприоты ушли от поражения перед финальным свистком. В воскресенье, 23 марта, футболисты Кипра и Беларуси встретятся снова.
Для белорусских юниоров эти матчи являются этапом подготовки к отборочному турниру первенства Европы 2026 года. В квалификационной группе 3 их соперниками будут футболисты Лихтенштейна, Греции и Турции. Турнир пройдет в середине ноября в Турции.