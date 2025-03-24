Замбию вывел из кризиса бывший тренер «Челси» Грант. Без своих звезд она выиграла группу с чемпионами Африки

Пауза в нашу пользу
Если с Гренадой и Брунеем многие знакомились, пытаясь определить их точное географическое положение, то Замбия — соперник понятный и, пожалуй, максимально возможный по уровню при расписанном на годы вперед международном календаре. У «Медных пуль», как называют нашего соперника на Черном континенте, нечетное количество команд в отборочной группе мирового первенства, и в марте у них как раз образовалась пауза.
Надо сказать, удивительная с точки зрения стечения обстоятельств. Осенью из отборочного цикла исключили сборную Эритреи, так как власти страны опасались, что в поездках за границу футболисты национальной команды разбегутся и будут просить политического убежища. А в начале февраля было приостановлено членство Конго в ФИФА. За типичное для Африки вмешательство третьих лиц в дела федерации. Так что Замбия рисковала остаться без матчей до августовского чемпионата африканских наций.
Поэтому предложение сыграть в Москве оказалось идеальным вариантом не только для нашей команды.
Если же мерить нынешнюю Замбию исходя из уровня приезжавших в Россию позапрошлой осенью африканских команд, то это, конечно, далеко не Кения, которую в спорте знают благодаря легкоатлетам, — куда сильнее. Но и не Камерун — свой пик в виде сенсационной победы на Кубке Африки-2012 «пули» давно прошли. После 2015 года они пропустили три континентальных первенства подряд, а возвращение в финальные турниры в 2023-м не принесло славы.
Начав с двух ничьих — против ДР Конго (1:1) и Танзании (1:1), замбийцы ожидаемо остались без очков во встрече с одним из фаворитов Марокко (0:1). Соответственно, с двумя баллами они оказались худшей из занявших третьи места команд и не попали в плей-офф. Результат получился скромным, только он не совсем соответствовал впечатлению от игры «пуль». Как отмечалось в аналитическом материале по итогам турнира на официальном сайте КАФ, «команда стала более структурированной в защите и действует как единое целое как в атаке, так и в обороне».
Эффект Гранта
Освещая тот турнир, готов согласиться с каждым словом, и очевидный прогресс — результат работы в Замбии бывшего главного тренера «Челси» Авраама Гранта. В Африке израильский специалист сделал себе имя в сборной Ганы, которая остановилась в шаге от титула на КА-2015. Решающий матч с Кот-д’Ивуаром — как и московский финал ЛЧ — Грант проиграл в серии пенальти. А два года спустя Гана стала четвертой на КА-2017, после чего тренер ушел в отставку. При этом в его распоряжении была не самая звездная команда, но тактическая мудрость специалиста позволяла стабильно держать уровень. И в Африке Гранта отмечают именно как классного тактика, который умеет ставить игру и обладает бесценным опытом.
«Мой возраст — большое преимущество. У меня большая страсть к футболу, я здесь только из-за страсти. В своей жизни, могу сказать, я преуспел. Моя семья в порядке, если вы хотите об этом спросить. Я приехал, потому что у меня есть страсть, чтобы поделиться своим опытом. Возраст — преимущество. Вы же видели президента Америки (Дональда Трампа)», — делился своими мыслями о работе в Замбии 70-летний Грант.
Еще он рассуждал о философии, которая важна не только внутри команды и на поле, но и во всем, что касается развития футбола. Грант довел свое видение ситуации до руководства Замбийской федерации футбола, у которой весьма амбициозные планы.
Перед тренером поставили две задачи. И если с перспективами первого в истории выхода в финальный турнир чемпионата мира все пока не слишком радужно (победа и три поражения в четырех матчах), то второе подряд участие в Кубке Африки Замбия уже обеспечила.
Да как! «Пули» стали первыми в отборочной группе с действующим чемпионом континента Кот-д’Ивуаром. Причем к решающим ноябрьским турам замбийцы недосчитались квартета ведущих игроков, включая поигравшего в системе «Спартака» и сделавшего себе имя в «Рейнджерс» Сакалу. Тогда многие предполагали, что Грант сделает ставку на заключительный матч против Сьерра-Леоне. Однако тренер публично не согласился с таким подходом и снял все вопросы за тур до финиша. А успех в игре с ивуарийцами (1:0) настолько впечатлил специалиста, что он назвал победу «лучшей в своей жизни», уточнив, что это — 51 год в футболе.
Без звезд, но с крепким составом
Та история важна не только сама по себе, но и в контексте предстоящего матча с Россией, ведь в Москве не сыграют самые известные европейские легионеры Замбии — Дака («Лестер»), Мутандва («Кальяри») и Ламек Банда («Лечче»). Последний в свое время отметился в тульском «Арсенале», но не столь ярко, как Эванс Кангва и включенный Грантом в заявку его младший брат Кингс. Только звездное трио пропускало и упомянутую встречу с Кот-д’Ивуаром, зато на поле был забивший «Слонам» решающий гол 30-летний Кеннеди Мусонда, который с четырьмя мячами стал одним из лучших снайперов отбора на КА-2025.
Причем до этого он вообще не забивал за сборную и практически не играл за нее. Однако Грант поверил в зрелого по футбольным мерка игрока, который всю карьеру провел в Африке и сейчас выступает за танзанийский «Янг Африканс». Кроме Мусонды в Москву прибыли практически все победители Кот-д’Ивуара за исключением играющего сейчас в Китае опытного защитника Сунзу. А из европейских легионеров, которых в Замбии всегда было немного, стоит отметить центрального полузащитника Чайву (двукратный чемпион Швейцарии с «Янг Бойз»), чемпиона Дании в составе «Мидтьюлланна» вингера Чилуфью и 19-летнего форварда «Цюриха» Джозефа Сабобо Банда.
Последний воспитывался в филиале академии «Барселоны» в замбийской столице Лусаке и приглашался на просмотр в каталонский суперклуб. Он много забивал в сборной U-17, а в национальную команду впервые попал в 14 лет! Банда считается одним из главных талантов страны и против Кот-д’Ивуара отметился решающей голевой передачей. Грант тогда удивил соперника, превратив юного флангового форварда в латераля, и эта история как раз о тактическом прогрессе «пуль». Так что Россию ждет интересная игра против обученного и сыгранного соперника с опытным тренером у штурвала. Это точно будет интересно.
Андрей Кузичев