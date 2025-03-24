Замбию вывел из кризиса бывший тренер «Челси» Грант. Без своих звезд она выиграла группу с чемпионами Африки

Освещая тот турнир, готов согласиться с каждым словом, и очевидный прогресс — результат работы в Замбии бывшего главного тренера «Челси» Авраама Гранта. В Африке израильский специалист сделал себе имя в сборной Ганы, которая остановилась в шаге от титула на КА-2015. Решающий матч с Кот-д’Ивуаром — как и московский финал ЛЧ — Грант проиграл в серии пенальти. А два года спустя Гана стала четвертой на КА-2017, после чего тренер ушел в отставку. При этом в его распоряжении была не самая звездная команда, но тактическая мудрость специалиста позволяла стабильно держать уровень. И в Африке Гранта отмечают именно как классного тактика, который умеет ставить игру и обладает бесценным опытом.