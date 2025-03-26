«Хотите, чтобы я комментировал этот бред?» Карпин — после победного матча сборной России

— Он отыграл 60 минут с Гренадой. Давно не тренировался с нами. Мне понравилось его отношение. Возможно, с Гренадой немного перебарщивал, поскольку хотел сыграть на Дзюбу. В матче с Гренадой Глушенков превратил недостаток в достаток. Хотелось на него ещё раз посмотреть. Плюс Бакаев и Садулаев не могут правильно питаться, поскольку соблюдают пост. Лишняя нагрузка в такой ситуации может привести к травмам, поэтому решили их не перегружать.