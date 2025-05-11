Белорусы впервые завоевали серебро ЧМ по пляжному футболу

Безоговорочными фаворитами сегодняшнего финала считались бразильцы, и в самом начале встречи Лукаш Лукао вывел их вперед. Белорусы не собирались уступать, и в середине первого периода Евгений Новиков восстановил паритет. Сразу после перерыва Родриго и Диого Катарино дважды подряд поразили ворота Михаила Августова. В последней трети лучший бомбардир этого мирового первенства Игорь Бриштель забил два мяча — 3:3. И все же в конце игры бразильцы сумели вырвать победу после удара Родриго. Игорь Бриштель второй раз подряд стал лучшим снайпером ЧМ, забив 11 мячей. Год назад в Дубае он 12 раз поразил ворота соперников.