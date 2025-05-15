TyC Sports: cборная Аргентины по футболу может провести матч с россиянами

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по футболу сборная Аргентины рассматривает возможность проведения товарищеского матча с командой России в октябре. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.
По информации источника, сборная Аргентины отправится в Китай в октябре, где проведет товарищеский матч с местной сборной. В качестве соперников для второй встречи Аргентинская ассоциация футбола рассматривает сборные России, Республики Корея и Японии.
После отстранения от международных турниров сборная России не проиграла ни одного матча. В последних восьми играх российские футболисты не пропустили ни одного мяча. Россияне обыграли сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0), Гренады (5:0) и Замбии (5:0).
6 июня сборная России на стадионе «Лужники» проведет товарищеский матч с командой Нигерии. 10 июня команда Валерия Карпина в Минске сыграет с белорусами.