TyC Sports: cборная Аргентины по футболу может провести матч с россиянами

После отстранения от международных турниров сборная России не проиграла ни одного матча. В последних восьми играх российские футболисты не пропустили ни одного мяча. Россияне обыграли сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0), Гренады (5:0) и Замбии (5:0).