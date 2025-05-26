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Алос назвал состав сборной Беларуси на матчи с футболистами Казахстана и России

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Карлос Алос определился с составом на два июньских спарринга в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: АБФФ

В окончательный список вошли 24 футболиста:

вратари — Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис», Астана, Казахстан), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария);

защитники — Александр Мартынович («Кайрат», Алматы, Казахстан), Сергей Политевич («Торпедо-БелАЗ», Жодино, Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Сергей Карпович («Навбахор», Наманган, Узбекистан), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Вадим Пигас, Павел Апетенок (оба — «Динамо», Минск), Егор Пархоменко («Неман», Гродно), Дмитрий Прищепа («Ротор», Волгоград, Россия);

полузащитники — Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Триполи, Греция), Никита Корзун («Елимай», Семей, Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Алматы, Казахстан), Валерий Бочеров («Уфа», Россия), Павел Седько («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Киреев («Льерс», Лир, Бельгия), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»);

нападающие — Виталий Лисакович («Балтика», Калининград, Россия), Евгений Шикавка (без клуба), Трофим Мельниченко («Порту В», Португалия), Евгений Малашевич («Динамо», Минск).

В первом контрольном матче 5 июня сборная Беларуси сыграет на поле столичного стадиона «Динамо» с командой Казахстана, а 10 июня на новом Национальном футбольном стадионе состоится встреча со сборной России.