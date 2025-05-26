Алос назвал состав сборной Беларуси на матчи с футболистами Казахстана и России

В окончательный список вошли 24 футболиста:
вратари — Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис», Астана, Казахстан), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария);
защитники — Александр Мартынович («Кайрат», Алматы, Казахстан), Сергей Политевич («Торпедо-БелАЗ», Жодино, Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Сергей Карпович («Навбахор», Наманган, Узбекистан), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Вадим Пигас, Павел Апетенок (оба — «Динамо», Минск), Егор Пархоменко («Неман», Гродно), Дмитрий Прищепа («Ротор», Волгоград, Россия);
полузащитники — Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Триполи, Греция), Никита Корзун («Елимай», Семей, Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Алматы, Казахстан), Валерий Бочеров («Уфа», Россия), Павел Седько («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Киреев («Льерс», Лир, Бельгия), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»);
нападающие — Виталий Лисакович («Балтика», Калининград, Россия), Евгений Шикавка (без клуба), Трофим Мельниченко («Порту В», Португалия), Евгений Малашевич («Динамо», Минск).
В первом контрольном матче 5 июня сборная Беларуси сыграет на поле столичного стадиона «Динамо» с командой Казахстана, а 10 июня на новом Национальном футбольном стадионе состоится встреча со сборной России.