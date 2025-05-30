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Экс-игрок «Зенита» Ломбертс раскритиковал Доменико Тедеско за работу в сборной Бельгии

Бывший защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс оценил работу экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско на посту главного тренера бельгийской национальной команды.

Источник: Чемпионат.com

Бывший защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс оценил работу экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско на посту главного тренера бельгийской национальной команды.

«Знаю, что Тедеско тренировал “Спартак” до сборной Бельгии, но он уже ушёл из национальной команды. Он очень плохо отработал в сборной Бельгии. Тут больше нечего сказать», — приводит слова Ломбертса Metaratings.

С февраля 2023 по январь 2025 года Доменико Тедеско возглавлял сборную Бельгии. Под его руководством сборная дошла до ⅛ финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В восьми последних матчах под руководством Доменико бельгийцы одержали лишь одну победу.