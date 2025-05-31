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Стало известно, когда сборная России сыграет с Парагваем

Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Парагвая в 2026 году. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, его слова приводит Metaratings.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Есть соглашение с Парагваем, перенесенный матч с которым состоится в 2026 году. Предварительно, после чемпионата мира», — заявил Митрофанов.

Матч между сборными России и Парагвая должен был пройти 25 марта 2024 года на «ВТБ Арене» в Москве, но был отменен из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

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