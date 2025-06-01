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Воробьев не сыграет за сборную России по футболу в товарищеских матчах

Воробьев не сыграет за сборную РФ по футболу в товарищеских матчах из-за травмы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев из-за травмы пропустит июньские товарищеские матчи сборной России против команд Нигерии и Белоруссии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ранее тренировочный сбор национальной команды покинул голкипер Евгений Латышонок («Зенит»), его заменил Антон Митрюшкин («Локомотив»).

«После прохождения дополнительного обследования в связи с травмой, полученной в последнем туре РПЛ, нападающий покинул расположение национальной сборной России», — говорится в заявлении.

Сборная России 6 июня в Москве на стадионе «Лужники» сыграет с командой Нигерии. 10 июня подопечные Валерия Карпина в Минске встретятся со сборной Белоруссии, матч состоится на новом Национальном стадионе.