Воробьев не сыграет за сборную России по футболу в товарищеских матчах

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев из-за травмы пропустит июньские товарищеские матчи сборной России против команд Нигерии и Белоруссии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Ранее тренировочный сбор национальной команды покинул голкипер Евгений Латышонок («Зенит»), его заменил Антон Митрюшкин («Локомотив»).
«После прохождения дополнительного обследования в связи с травмой, полученной в последнем туре РПЛ, нападающий покинул расположение национальной сборной России», — говорится в заявлении.
Сборная России 6 июня в Москве на стадионе «Лужники» сыграет с командой Нигерии. 10 июня подопечные Валерия Карпина в Минске встретятся со сборной Белоруссии, матч состоится на новом Национальном стадионе.