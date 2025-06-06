Сила без лидеров. Сборная России проведет товарищеский матч с командой Нигерии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу впервые сыграет с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники» в пятницу и начнется в 20:00 мск.
Перед игрой Российский футбольный союз (РФС) организует развлекательную программу для болельщиков. Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, с номером открытия выступит популярная исполнительница авторских и русских народных песен Татьяна Куртукова, она исполнит песню «Матушка». Гимн России перед началом встречи исполнит певица Мария Зайцева. Также болельщики смогут взять автографы у бывших футболистов сборной России Павла Погребняка, Динияра Билялетдинова, Дениса Глушакова и Федора Кудряшова, после чего получат возможность сыграть с ними в футбол.
Сборная России сыграет в «Лужниках» впервые с сентября 2021 года, тогда в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года россияне сыграли вничью с командой Хорватии (0:0). Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что для тренерского штаба возвращение на аренду будет поводом для воспоминаний. «У тренерского штаба, наверное, эмоции будут от возвращения на “Лужники”. Например, от матча с Хорватией, первого для этого тренерского штаба в сборной России. Но некоторых футболистов не было тогда, для них это может быть в диковинку. Но не думаю, что переполняют эмоции, тот же Матвей Кисляк играл здесь недавно в суперфинале Кубка России».
Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль также отметил, что «Лужники» являются хорошим стадионом. «Он потрясающий. Стадион хорошо оборудован. Очень ждем завтрашней игры», — отметил специалист. Как сообщили ТАСС в РФС, на матч реализовано более 40 тыс. билетов. В пресс-службе сборной Нигерии рассказали ТАСС, что команду поддержат около 500 нигерийских болельщиков, которые проживают в России.
Сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Нигерии располагается на 43-й позиции. На Кубке африканских наций 2024 года нигерийцы вышли в финал, где проиграли сборной Кот-д’Ивуара со счетом 1:2. Нигерийская команда трижды выигрывала главный турнир своего континента (1980, 1994, 2013), а в 1996 году стала победителем олимпийского турнира. Сборная Нигерии шесть раз играла на чемпионатах мира и трижды доходила до ⅛ финала (1994, 1998, 2014). Игра сборных России и Нигерии будет учитываться в рейтинге ФИФА. Матч рассудит судейская бригада из Азербайджана во главе с Алияром Агаевым.
Сборная Нигерии почти без звезд
Ранее стало известно, что с командой России не сыграют нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман, форвард чемпиона Италии «Наполи» Виктор Осимхен, выступавший в прошлом сезоне в аренде в турецком «Галатасарае», Келечи Ихеаначо из испанской «Севильи», Самуэль Чуквуезе из итальянского «Милана», Уилфред Ндиди из английского «Лестера» и Нейтан Телла из германского «Байера». Главной звездой команды будет нападающий «Байера» Виктор Бонифейс, также в окончательный состав попал форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун, который ни разу не играл за сборную Нигерии.
Шелль подробно объяснил отсутствие звезд в окончательном составе команды. «Лукман и Осимхен — два прекрасных футболиста, но они не были включены в состав, потому что у них был продолжительный сезон, также им нужно выбрать, за какой клуб выступать. А мне важно, чтобы у меня были в команде те, кто сосредоточен на 100%. У Теллы были проблемы с визой, у Чуквуезе были небольшие семейные проблемы, связанные с Англией, у Ндиди небольшое повреждение, которое не позволило ему приехать», — рассказал специалист.
«Мы знаем, что сборная России является очень сильной командой. В ней собраны много известных и сильных футболистов. Команда показывает агрессивную и насыщенную игру, хороша в техническом плане. Я размышляю, какой план игры выстроить», — добавил Шелль.
Капитан и защитник сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг также высоко оценил уровень команды России. «Мы видели, что у сборной России было много изменений. Но мы посмотрели много видеороликов за последние дни подготовки. Мы видим, что ваша сборная очень сильная, мы подходим к игре очень серьезно. Мы знаем, что за последние товарищеские матчи она не пропустила ни одного мяча. Постараемся это исправить, как вы знаете, в нашей команде много новых лиц. Мы видели, что сборная ведет агрессивную запугивающую игру. Для нас это хорошая возможность проявить себя, постараться немного изменить текущее положение сборной России. Нелегкая задача для нас, но мы знаем сильные и слабые стороны соперника», — сказал футболист журналистам.
Сафонов должен сыграть против нигерийцев
Впервые с марта 2024 года за сборную России в Москве может сыграть вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов. Он прибыл в страну утром в среду после победы с клубом в финале Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (5:0) 31 мая. Карпин в четверг сообщил, что его участие в матче с командой Нигерии планируется. Сафонов принял участие в тренировке вместе со всей командой России.
В тренировке не принял участие полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Как сообщил главный тренер сборной России, футболист покинул расположение национальной команды из-за ОРВИ. Помимо Облякова, из окончательного списка по разным причинам не сыграют вратари Евгений Латышонок из петербургского «Зенита» и Станислав Агкацев из «Краснодара», нападающий Дмитрий Воробьев из «Локомотива», а также защитник казанского «Рубина» Илья Рожков.
Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов отметил, что сборная Нигерии является сильной командой. «В течение двух дней смотрели их игры. Это хорошая команда, физически сильные и техничные футболисты. Завтра нас ждет интересная встреча. Нет смысла кого-то выделять, все футболисты высокого уровня. Думаю, что для них не проблема, что не приехали главные футболисты», — сказал футболист.
После отстранения от международных турниров сборная России не проиграла ни одного матча. В последних восьми играх российские футболисты не пропустили ни одного мяча, обыграв сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0), Гренады (5:0) и Замбии (5:0).
Матч со сборной Нигерии станет третьим для команды России в этом году, в марте российские футболисты обыграли команды Гренады и Замбии. 10 июня в Минске сборная России проведет товарищеский матч с командой Белоруссии.