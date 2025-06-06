Сила без лидеров. Сборная России проведет товарищеский матч с командой Нигерии

Капитан и защитник сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг также высоко оценил уровень команды России. «Мы видели, что у сборной России было много изменений. Но мы посмотрели много видеороликов за последние дни подготовки. Мы видим, что ваша сборная очень сильная, мы подходим к игре очень серьезно. Мы знаем, что за последние товарищеские матчи она не пропустила ни одного мяча. Постараемся это исправить, как вы знаете, в нашей команде много новых лиц. Мы видели, что сборная ведет агрессивную запугивающую игру. Для нас это хорошая возможность проявить себя, постараться немного изменить текущее положение сборной России. Нелегкая задача для нас, но мы знаем сильные и слабые стороны соперника», — сказал футболист журналистам.