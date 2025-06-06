Сборная России сыграла вничью с командой Нигерии, прервав серию побед из восьми матчей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» в присутствии 45 638 зрителей.
На 27-й минуте мяч в свои ворота забил защитник сборной Нигерии Семи Аджайи. В составе нигерийцев отличился Толу Арокодаре (71). Капитаном сборной России в матче был вратарь Матвей Сафонов, ставший 31 мая победителем Лиги чемпионов вместе с французским ПСЖ. Голкипер сыграл за сборную впервые с июня 2024 года, тогда вратарь провел 45 минут на поле в гостевом матче с белорусами (4:0).
Перед началом матча была объявлена минута молчания о погибших в ЧП с поездом в Брянской области.
Сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола, команда Нигерии располагается на 43-й позиции. Команды провели первый очный матч в истории. Российская сборная сыграла на стадионе «Лужники» впервые с сентября 2021 года, тогда в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года россияне сыграли вничью с командой Хорватии (0:0).
После отстранения от международных турниров сборная России не проиграла ни одного матча. Россияне не сумели победить впервые за восемь игр и прервали серию из матчей без пропущенных голов. Обе серии длились после матча с командой Кении, прошедшем 16 октября 2023 года и завершившемся вничью со счетом 2:2.
Следующий матч сборная России проведет 10 июня в Минске, команда в товарищеской игре встретится со сборной Белоруссии.
Валерий Карпин
Эрик Шелле
Семи Аджайи
27′
65185
71′
39
Матвей Сафонов
4
Данил Круговой
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
19′
17
Алексей Батраков
90+5′
30
Илья Вахания
68′
2
Арсен Адамов
67
Максим Глушенков
61′
6
Дмитрий Баринов
10
Андрей Мостовой
46′
20
Лечи Садулаев
9
Николай Комличенко
68′
13
Иван Сергеев
15
Данил Глебов
83′
86′
18
Матвей Кисляк
8
Антон Миранчук
61′
21
Ярослав Гладышев
1
Мадука Окойе
12
Брайт Осайи-Самуэль
13
Бруно Оньемаечи
55′
15
Мозес Саймон
5
Уильям Трост-Эконг
6
Семи Аджайи
25
Рафаэль Оньедика
8
Франк Оньека
14
Фисайо Деле-Баширу
90′
3
Игох Огбу
7
Крисантус Уче
76′
11
Олакунле Олусегун
22
Виктор Бонифейс
61′
10
Толу Арокодаре
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Главный судья
Алияр Агаев
(Азербайджан)
Боковой судья
Зейнал Зейналов
(Азербайджан)
Боковой судья
Акиф Амирали
(Азербайджан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти