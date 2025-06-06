Сборная России сыграла вничью с командой Нигерии, прервав серию побед из восьми матчей

После отстранения от международных турниров сборная России не проиграла ни одного матча. Россияне не сумели победить впервые за восемь игр и прервали серию из матчей без пропущенных голов. Обе серии длились после матча с командой Кении, прошедшем 16 октября 2023 года и завершившемся вничью со счетом 2:2.