Кафанов объяснил причины ошибки Сафонова в матче с Нигерией

При счете 1:0 в пользу россиян голкипер отдал неточную передачу, которая привела к пропущенному мячу.
«Ух ты… Столько разных и ярких впечатлений. Два раза в безнадежных ситуациях Сафонов спасает, а потом получилась эта ситуация. Если в целом брать, то сыграл без помарок и ошибок, но… Я все равно считаю, что эта игра ему в плюс. Очень высокий уровень.
Почему могла такая ошибка случиться? Я скажу так: в “ПСЖ” от вратаря требуют по‑другому начинать игру. Он там привык играть по‑другому. И двух дней было мало, чтобы перестроиться», — сказал Кафанов «Матч ТВ».
Футбол, Товарищеские матчи,
6.06.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Лужники, 45638 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Эрик Шелле
Голы
Россия
Семи Аджайи
27′
Нигерия
Толу Арокодаре
71′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
4
Данил Круговой
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
19′
17
Алексей Батраков
90+5′
30
Илья Вахания
68′
2
Арсен Адамов
67
Максим Глушенков
61′
6
Дмитрий Баринов
10
Андрей Мостовой
46′
20
Лечи Садулаев
9
Николай Комличенко
68′
13
Иван Сергеев
15
Данил Глебов
83′
86′
18
Матвей Кисляк
8
Антон Миранчук
61′
21
Ярослав Гладышев
Нигерия
1
Мадука Окойе
12
Брайт Осайи-Самуэль
13
Бруно Оньемаечи
55′
15
Мозес Саймон
5
Уильям Трост-Эконг
6
Семи Аджайи
25
Рафаэль Оньедика
8
Франк Оньека
14
Фисайо Деле-Баширу
90′
3
Игох Огбу
7
Крисантус Уче
76′
11
Олакунле Олусегун
22
Виктор Бонифейс
61′
10
Толу Арокодаре
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Алияр Агаев
(Азербайджан)
Боковой судья
Зейнал Зейналов
(Азербайджан)
Боковой судья
Акиф Амирали
(Азербайджан)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти