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Кафанов объяснил причины ошибки Сафонова в матче с Нигерией

Тренер сборной России Виталий Кафанов объяснил причины ошибки голкипера Матвея Сафонова в матче с Нигерией (1:1).

Источник: РИА "Новости"

При счете 1:0 в пользу россиян голкипер отдал неточную передачу, которая привела к пропущенному мячу.

«Ух ты… Столько разных и ярких впечатлений. Два раза в безнадежных ситуациях Сафонов спасает, а потом получилась эта ситуация. Если в целом брать, то сыграл без помарок и ошибок, но… Я все равно считаю, что эта игра ему в плюс. Очень высокий уровень.

Почему могла такая ошибка случиться? Я скажу так: в “ПСЖ” от вратаря требуют по‑другому начинать игру. Он там привык играть по‑другому. И двух дней было мало, чтобы перестроиться», — сказал Кафанов «Матч ТВ».

Россия
1:1
Первый тайм: 1:0
Нигерия
Футбол, Товарищеские матчи,
6.06.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Лужники, 45638 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Эрик Шелле
Голы
Россия
Семи Аджайи
27′
Нигерия
Толу Арокодаре
71′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
4
Данил Круговой
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
19′
17
Алексей Батраков
90+5′
30
Илья Вахания
68′
2
Арсен Адамов
67
Максим Глушенков
61′
6
Дмитрий Баринов
10
Андрей Мостовой
46′
20
Лечи Садулаев
9
Николай Комличенко
68′
13
Иван Сергеев
15
Данил Глебов
83′
86′
18
Матвей Кисляк
8
Антон Миранчук
61′
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Ярослав Гладышев
Нигерия
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Мадука Окойе
12
Брайт Осайи-Самуэль
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Бруно Оньемаечи
55′
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Мозес Саймон
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Уильям Трост-Эконг
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11
Олакунле Олусегун
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0
Красные карточки
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Боковой судья
Зейнал Зейналов
(Азербайджан)
Боковой судья
Акиф Амирали
(Азербайджан)
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Гол
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти