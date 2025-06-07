Кафанов объяснил причины ошибки Сафонова в матче с Нигерией

«Ух ты… Столько разных и ярких впечатлений. Два раза в безнадежных ситуациях Сафонов спасает, а потом получилась эта ситуация. Если в целом брать, то сыграл без помарок и ошибок, но… Я все равно считаю, что эта игра ему в плюс. Очень высокий уровень.



Почему могла такая ошибка случиться? Я скажу так: в “ПСЖ” от вратаря требуют по‑другому начинать игру. Он там привык играть по‑другому. И двух дней было мало, чтобы перестроиться», — сказал Кафанов «Матч ТВ».