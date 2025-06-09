Лучший бомбардир сборной Польши Левандовский объявил бойкот главному тренеру команды

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Нападающий Роберт Левандовский принял решение не выступать за сборную Польши по футболу, пока главным тренером команды является Михал Пробеж. Об этом он заявил на своей странице в X.
6 июня сборная Польши обыграла команду Молдавии (2:0) в товарищеском матче.
«Учитывая обстоятельства и потерю доверия к главному тренеру, я принял решение отказаться от выступления за сборную Польши, пока он остается на своем посту. Надеюсь, что смогу снова играть для лучших болельщиков в мире», — написал Левандовский.
Пробежу 52 года. Он возглавляет сборную Польши с 2023 года. Под его руководством команда отобралась на чемпионат Европы 2024 года и заняла последнее место в группе с командами Франции, Нидерландов и Австрии.
Левандовскому 36 лет. Он является лучшим бомбардиром сборной Польши с 84 забитыми мячами. Также на его счету 35 голевых передач в 157 матчах. Левандовский выступает за испанскую «Барселону», по ходу карьеры также играл за германские «Боруссию» из Дортмунда и "Баварию, с которой победил в Лиге чемпионов (2020). Поляк дважды признавался лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (2020, 2021) и один — Союза европейских футбольных ассоциаций (2020).
Ранее сборная Польши выиграла два стартовых матча в квалификации на чемпионат мира 2026 году, переиграв на своем поле команды Литвы (1:0) и Мальты (2:0). Поляки возглавляют турнирную таблицу группы G с 6 очками. Следующую игру в отборочном цикле сборная Польши проведет 10 июня в гостях против команды Финляндии.