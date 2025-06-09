Лучший бомбардир сборной Польши Левандовский объявил бойкот главному тренеру команды

Левандовскому 36 лет. Он является лучшим бомбардиром сборной Польши с 84 забитыми мячами. Также на его счету 35 голевых передач в 157 матчах. Левандовский выступает за испанскую «Барселону», по ходу карьеры также играл за германские «Боруссию» из Дортмунда и "Баварию, с которой победил в Лиге чемпионов (2020). Поляк дважды признавался лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (2020, 2021) и один — Союза европейских футбольных ассоциаций (2020).