Илья Вахания: Всегда приятно, когда трибуны гонят вперед

Футболисты сборной России 6 июня провели дома товарищеский матч с Нигерией, а 10 июня сыграют в гостях с Белоруссией. После этого они вслед за другими игроками клубов РПЛ уйдут в отпуск, а во второй половине июня начнут подготовку к новому сезону. С Нигерией россияне сыграли вничью (1:1), впервые с октября 2023 года не выиграв товарищеский матч и впервые с того же периода пропустив гол в свои ворота.
С первых минут этой встречи на поле вышел защитник «Ростова» Илья Вахания. Его заменили на 68-й минуте. За неделю он провел уже вторую игру в Москве на стадионе «Лужники» — за пять дней до матча сборной «Ростов» встречался с ЦСКА в Суперфинале Кубка России. После ничьи (0:0) в основное время его команда проиграла противостояние по пенальти (3:4). В интервью «Известиям» 24-летний футболист поделился эмоциями от матча с Нигерией, мнением об атмосфере на трибунах и возможных переменах в жизни «Ростова».
— Можно сказать, что играли с самым сложным соперником из тех, с которыми пересекались в сборной?
— Да, точно. Это был мой третий матч за сборную. И таких соперников у меня еще не было. Это команда другого уровня.
— Обидно, что прервалась семиматчевая серия побед и без пропущенных голов?
— Да сухая серия должна была когда-то закончиться. Обидно только, что не победили в матче с Нигерией.
— Что помешало?
— Просто хороший уровень соперника. Играть с нигерийцами было очень непросто. Но в принципе у нас получалось. Создали немало моментов, чтобы забить, но подвела реализация. В целом хорошо действовали в обороне и неплохо в атаке.
— Что скажете об ошибке вратаря Матвея Сафонова, после которой Нигерия сравняла счет?
— Я бы ничего не хотел об этом говорить и как-то акцентировать внимание. Такое может случиться с каждым. Поэтому не стоит на этом зацикливаться. Мы все поддержали после игры Матвея и особо об этом не говорили. Все знают, что он вратарь высокого уровня, и этот гол никак на нем не скажется.
— Каково уже второй раз за неделю играть на хорошо заполненных «Лужниках»? Ведь на Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» пришло более 57 тысяч зрителей, на матч Россия — Нигерия — более 45 тысяч.
— Атмосфера потрясающая. Нас прям гнали вперед. И отличие от того, что было на Суперфинале Кубка, в том, что в этот раз почти весь стадион болел за нас. Это было очень приятно. Все-таки на Суперфинале Кубка большая часть «Лужников» болела за ЦСКА. Видимо, потому, что клуб московский, а играли мы в Москве. Теперь я играл там же за команду, которую поддерживает большинство трибун. И ощущения от этого другие.
— В кубковом Суперфинале из-за этого сложнее было играть?
— В принципе и тогда ощущалась поддержка, поскольку много людей приехало из Ростова-на-Дону. Много болельщиков было за нас. В принципе всегда приятно, когда трибуны тебя гонят вперед. Просто на сборной количество людей, поддерживавших команду, за которую я играю, больше, отсюда и атмосфера ощущалась немного по-другому.
— Успели соскучиться по Валерию Карпину за те три месяца, что он не работает в «Ростове»?
— Да, конечно. Но рад, что снова пересеклись с ним в сборной. Всегда приятно снова увидеться с Валерием Георгиевичем и поработать под его руководством.
— Он как-то изменился за те месяцы, что работает освобожденным главным тренером сборной?
— Нет, не изменился. Разве что, может быть, выглядит чуть более отдохнувшим.
— Вы впервые за год играли за сборную с Матвеем Сафоновым, уехавшим прошлым летом в ПСЖ. Бросается в глаза, что он прибавил после первого сезона во Франции?
— Как человек он не изменился. А как футболист прибавил — тут не поспоришь. Посмотрите, какой сэйв топовый Матвей сделал в первом тайме, когда спас команду при выходе один на один нигерийского игрока. Нет, наверно, он так и год назад мог сыграть. Но всё равно есть ощущение, что стал еще увереннее за прошедший год.
В чем Сафонов конкретно прибавил, сложно сказать, поскольку мы с ним всего несколько дней тренировались и провели только один совместный матч. Да и раньше я с ним только один сбор и матч провел — прошлым летом с Белоруссией. Поэтому как-то конкретно сравнить того Сафонова и нынешнего тяжеловато.
— Чего ждете от предстоящего выезда сборной России в Белоруссию?
— Выиграть хочется этот матч.
— С каким счетом?
— Как получится (улыбается).
— Многие считают, что прошедший Суперфинал Кубка России против ЦСКА был последним для «Ростова» в его нынешнем виде, что скоро из клуба уйдет руководство, тренерский штаб и большинство футболистов. Можете что-то сказать по этому поводу?
— Нет, не могу.
— Вообще не знаете, под чьим руководством и в какой команде после отпуска будете готовиться к следующему сезону?
— Нет.
— Точно будете играть за «Ростов» в следующем сезоне?
— Посмотрим, как будет (улыбается). Но сейчас я футболист «Ростова». И ничего комментировать даже не могу.
— В СМИ несколько раз проходила информация о вашем переходе в «Динамо»?
— Я не знаю, кто что там говорит или пишет. Возможно, какие-то переговоры идут, но ничего сказать не могу.
— Говорят, что скоро «Динамо» назначит главным тренером Валерия Карпина. Хотели бы туда перейти к нему?
— Я бы в целом с удовольствием еще поработал бы с Валерием Георгиевичем. Неважно, в «Динамо» или другой команде. И неважно когда.
— Есть стремление уйти в более амбициозный клуб, чем «Ростов»?
— Меня всё устраивает в «Ростове», поэтому трудно что-то сейчас говорить. Просто уйти ради перехода — это точно не про меня. Если уходить, чтобы где-то прогрессировать, прибавлять как футболист, — об этом можно подумать. Но какой-то самоцели уйти куда-то из «Ростова» точно нет — мне клуб очень много дал как игроку. И мне в нем всё нравится.
Алексей Фомин