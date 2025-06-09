Илья Вахания: Всегда приятно, когда трибуны гонят вперед

— Атмосфера потрясающая. Нас прям гнали вперед. И отличие от того, что было на Суперфинале Кубка, в том, что в этот раз почти весь стадион болел за нас. Это было очень приятно. Все-таки на Суперфинале Кубка большая часть «Лужников» болела за ЦСКА. Видимо, потому, что клуб московский, а играли мы в Москве. Теперь я играл там же за команду, которую поддерживает большинство трибун. И ощущения от этого другие.