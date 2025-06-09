Казахстанский арбитр рассудит сборные России и Белоруссии по футболу

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главный арбитр из Казахстана Саят Карабаев назначен на товарищеский матч между сборными России и Белоруссии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет на новом Национальном стадионе в Минске во вторник, 10 июня, и начнется в 20:00.
В качестве ассистентов Карабаеву будут помогать соотечественники Юрий Тихонюк и Дмитрий Белоградов. Резервным арбитром станет белорус Амин Кургхели.
Сборная России 6 июня в Москве на стадионе «Лужники» сыграла вничью с командой Нигерии (1:1).