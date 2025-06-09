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Казахстанский арбитр рассудит сборные России и Белоруссии по футболу

Казахстанский арбитр Карабаев рассудит сборные России и Белоруссии по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главный арбитр из Казахстана Саят Карабаев назначен на товарищеский матч между сборными России и Белоруссии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет на новом Национальном стадионе в Минске во вторник, 10 июня, и начнется в 20:00.

В качестве ассистентов Карабаеву будут помогать соотечественники Юрий Тихонюк и Дмитрий Белоградов. Резервным арбитром станет белорус Амин Кургхели.

Сборная России 6 июня в Москве на стадионе «Лужники» сыграла вничью с командой Нигерии (1:1).