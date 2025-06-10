У соперника сборной России взрывной прогресс. Белорусы проиграли один раз за год

Если ориентироваться на заявку на товарищеские матчи, которую опубликовала Белорусская федерация футбола в конце мая, там есть несколько игроков из России. К примеру, Кирилл Печенин представляет «Крылья Советов», а Виталий Лисакович — «Балтику». В списке — сразу три футболиста, которые играли в сезоне-2024/2025 в Первой лиге. Дмитрий Прищепа выступает за «Ротор», Валерий Бочеров — за «Уфу», а Павел Забелин — за «Сокол». Правда, саратовский клуб вылетел во Вторую лигу. Валерий Громыко в своё время выступал за тульский «Арсенал» и московское «Торпедо», Сергей Карпович — за «Балтику», Сергей Политевич — за «Крылья Советов», Павел Седько — за то же «Торпедо».