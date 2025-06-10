Покер футболиста «Динамо» принес сборной России победу над Белоруссией

Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, кому удалось сделать покер. Ранее четыре мяча в одной игре забивали Олег Саленко (пять; Камеруну на ЧМ-1994) и Артем Дзюба (по четыре; Лихтенштейну в сентябре 2015-го и Сан-Марино в июне 2019-го).