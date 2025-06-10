Покер футболиста «Динамо» принес сборной России победу над Белоруссией

Сборная России разгромила в товарищеском матче команду Белоруссии. Встреча, которая прошла в Минске на Национальном футбольном стадионе, завершилась со счетом 4:1.
Покер сделал нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев. 22-летний форвард провел вторую игру за национальную команду и забил первые голы. Гладышев отличился на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах.
У белорусов гол на счету Вадима Пигаса (54).
Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, кому удалось сделать покер. Ранее четыре мяча в одной игре забивали Олег Саленко (пять; Камеруну на ЧМ-1994) и Артем Дзюба (по четыре; Лихтенштейну в сентябре 2015-го и Сан-Марино в июне 2019-го).
Сборная России c 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, команда Валерия Карпина играет только товарищеские матчи. За время отстранения сборная провела 17 матчей, ни разу не проиграв (пять ничьих).
Карлос Алос
Валерий Карпин
Вадим Пигас
54′
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти