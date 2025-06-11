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«Не считается». Гладышев отказался признавать свои голы рекордными

Гладышев призвал не считать его хет-трик самым быстрым в истории сборной.

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Нападающий сборной России по футболу Ярослав Гладышев заявил, что его хет-трик в ворота сборной Белоруссии не следует считать рекордным, поскольку он был оформлен в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая во вторник на новом Национальном стадионе в Минске, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. 22-летний Гладышев, который провел второй матч за сборную России, оформил покер. Он стал третьим игроком в истории сборной России, забившим четыре или более мяча в одной игре. Кроме того, Гладышев забил трижды к 33-й минуте и оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной России. Он побил рекорд Владимира Бесчастных, который в 2001 году за 38 минут трижды отличился в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2002 против команды Швейцарии (4:0).

«Это товарищеский матч. Не считается. Мое мнение — не считается», — сказал Гладышев на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале сборной России.

На вопрос, следует ли тогда считать, что у Гладышева вовсе нет забитых мячей за сборную, футболист ответил: «Голы есть, но то, что это самый быстрый хет-трик, — не нужно так считать».

Гладышев в текущем сезоне провел 39 матчей за московское «Динамо» и забил 13 голов.