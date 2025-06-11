«Не считается». Гладышев отказался признавать свои голы рекордными

Встреча, прошедшая во вторник на новом Национальном стадионе в Минске, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. 22-летний Гладышев, который провел второй матч за сборную России, оформил покер. Он стал третьим игроком в истории сборной России, забившим четыре или более мяча в одной игре. Кроме того, Гладышев забил трижды к 33-й минуте и оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной России. Он побил рекорд Владимира Бесчастных, который в 2001 году за 38 минут трижды отличился в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2002 против команды Швейцарии (4:0).