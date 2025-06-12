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Планы Трампа рушатся: гренландский футбол не пустили в Америку

Национальная футбольная ассоциация Гренландии объявила во вторник, 10 июня, что ее заявка на вступление в КОНКАКАФ, конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, была отклонена через год после ее подачи в надежде впервые стать частью региональной американской конфедерации.

Источник: Соцсети

Это очередной провал попытки Гренландии присоединиться к официальной карте мирового футбола, в результате чего страна остается за пределами международной системы, признанной ФИФА.

«Мы получили короткое письмо от генерального секретаря КОНКАКАФ Филиппа Моджо, в котором он отклонил нашу заявку на вступление в качестве 42-го члена», — сообщил в своем заявлении в социальных сетях Кеннет Кляйст, президент Футбольной ассоциации автономной территории Дании или КАК, согласно гренландской аббревиатуре.

Ответ был кратким, без дальнейших публичных объяснений, хотя решение имело значительные политические и спортивные последствия. Основанная в 1971 году, KAK обратилась к КОНКАКАФ после того, как не смогла выполнить требования независимости и управления, установленные УЕФА, организацией, к которой она естественным образом принадлежала из-за своих исторических и культурных связей с Европой.

В этом контексте присоединение к КОНКАКАФ, региону, к которому географически принадлежит Гренландия, казалось жизнеспособной альтернативой. Хотя теперь и эта дверь закрылась. «Это не победа футбольной демократии», — посетовал Клейст. По его мнению, исключение представляет собой нечто большее, чем просто административную формальность.

«Это решение не делает футбол доступным для всех в мире. Оно показывает, что малые страны сталкиваются с огромными трудностями в получении разрешения играть под собственным флагом», — сказал он.

Источник: AP 2024

Ситуация Гренландии уникальна. Согласно ее собственной федерации, это единственная территория на планете, которая не принадлежит ни к одной региональной конфедерации. Это автоматически исключает ее из официальных международных соревнований, то есть она не может участвовать в отборочных матчах или получать выгоду от финансирования или структурного развития ФИФА.

В культурном отношении Гренландия имеет гибридную идентичность. Ее население, в основном инуиты, сохранило свои собственные традиции, приняв датские обычаи после столетий политической зависимости. Географически Гренландия относится к Северной Америке, лежащей между Атлантическим и Северным Ледовитым океаном. Однако политически она является составной частью Королевства Дания, что тесно связывает ее с Европой. Экономически Гренландия пользуется привилегированными отношениями с Данией и участвует во внутреннем рынке Европейского Союза.

Эта двойственность была одним из аргументов, используемых в поддержку вступления страны в КОНКАКАФ в попытке избежать институциональной неопределенности, в которой она оказалась.

Учитывая, что Гайана, Суринам и Французская Гвиана расположены в Южной Америке, но соревнуются в КОНКАКАФ, а не в КОНМЕБОЛ, трудно понять, почему страна, географически являющаяся частью американского континента, исключена, если только за этим решением не стоят политические мотивы.

Жалоба Клейста касается не только самого отказа, но и исключающей модели, которая, по его мнению, не позволяет малым странам участвовать в международных мероприятиях. В прошлом году, когда была подана заявка, учитывалась также геополитическая ситуация: президент США Дональд Трамп публично предложил, чтобы Соединенные Штаты приобрели Гренландию, возобновив дебаты о ее политическом статусе и международном статусе.

Несмотря на эту неудачу, KAK, похоже, не собирается сдаваться и планирует продолжить поиск международного представительства под своим флагом, как это делает гандбол Гренландии. Эта команда участвовала в международных турнирах, таких как чемпионат Панамериканского континента, дважды завоевав бронзу.

Хотя федерация еще не объявила о своих следующих шагах, она оставляет дверь открытой для продолжения поиска признания. Помимо структур, административных барьеров и дипломатической напряженности, жители Гренландии по-прежнему верят, что футбол, даже на льду, может быть мощным инструментом национальной и культурной идентичности.