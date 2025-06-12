Планы Трампа рушатся: гренландский футбол не пустили в Америку

Ситуация Гренландии уникальна. Согласно ее собственной федерации, это единственная территория на планете, которая не принадлежит ни к одной региональной конфедерации. Это автоматически исключает ее из официальных международных соревнований, то есть она не может участвовать в отборочных матчах или получать выгоду от финансирования или структурного развития ФИФА.