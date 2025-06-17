Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Флуминенсе
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.34
X
4.12
П2
1.71
Футбол. Зарубежный
22:00
Ривер Плейт
:
Урава Ред Даймонд
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.50
П2
7.10
Футбол. Зарубежный
18.06
Ульсан
:
Мамелоди Сандаунз
Все коэффициенты
П1
4.35
X
3.32
П2
2.07
Футбол. Зарубежный
18.06
Монтеррей
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.56
П2
1.60
Футбол. Зарубежный
завершен
Бока Хуниорс
2
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Эсперанс
0
П1
X
П2

Буффон публично обратился к бывшему тренеру сборной Италии Лучано Спаллетти

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, ныне работающий в Итальянской федерации футбола, обратился к бывшему главному тренеру национальной команды Лучано Спаллетти.

Источник: Чемпионат.com

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, ныне работающий в Итальянской федерации футбола, обратился к бывшему главному тренеру национальной команды Лучано Спаллетти.

«Дорогой Лучано, я решил подождать несколько дней, чтобы не писать в самый разгар событий, но я хотел бы публично и лично поблагодарить вас за вашу работу в эти годы у руля национальной команды. Вы приняли этот вызов со страстью, компетентностью и огромным чувством ответственности, в непростое для итальянского футбола время, не теряя при этом из виду своё видение и человечность, которая всегда сопровождала вас. Мы делили прекрасные моменты и более сложные, но всегда с глубочайшим уважением и осознанием того, что мы служим миссии, которая выходит за пределы поля, и футболке, которая представляет нашу Италию. Желаю удачи в вашем будущем, как человеческом, так и профессиональном», — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

66-летний специалист покинул «Скуадра адзурра» после матча отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Молдавией (2:0).