РФС работает над организацией шести матчей сборной России осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) работает над организаций шести матчей национальной команды осенью. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Ранее Митрофанов сообщил ТАСС, что РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Чили об организации матча в ноябре.
«Мы стараемся, чтобы сборная России провела осенью шесть матчей. Но может быть чуть меньше», — сказал Митрофанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.