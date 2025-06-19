Дженнаро Гаттузо назвал свою цель на посту тренера сборной Италии

"Что нужно национальной команде? Энтузиазм, чтобы объединиться и оставаться единой в трудные моменты. Моя цель — принести радость, создать семью. Модули и тактика приходят позже. Теперь нам нужно вернуть тот менталитет, который отличал нас на протяжении многих лет.