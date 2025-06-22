У помощника Карпина нашли третью жену

По данным источника, в ходе судебного заседания по иску Марал выяснилось, что в 2000 году Кафанов взял в жены 65-летнюю Валентину Родину. Брак просуществовал до 2018 года и был расторгнут за несколько месяцев до заключения брака с Хайруллиной. Теперь Марал требует признать недействительной и его роспись с Родиной. Ее адвокаты считают, что своими действиями Кафанов не только нарушил закон, запрещающий многоженство, но и с помощью брачных договоров с другими женами выводил деньги из семейного бюджета.