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У помощника Карпина нашли третью жену

Baza: у тренера Кафанова обнаружилась третья жена в ходе процесса о многоженстве.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. У тренера вратарей сборной России по футболу и бывшего тренера вратарей клуба «Ростов» Виталия Кафанова обнаружилась третья жена в ходе судебного процесса о многоженстве, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

В мае издание сообщило о том, что у 65-летнего Кафанова сразу две официальные жены. На одной из них, 67-летней Марал Кафановой, он женился в 1998 году в Москве. С другой же, Риммой Хайруллиной, он расписался в 2018 году в Казани. В июне «Ростов» объявил об уходе тренера Кафанова.

По данным источника, в ходе судебного заседания по иску Марал выяснилось, что в 2000 году Кафанов взял в жены 65-летнюю Валентину Родину. Брак просуществовал до 2018 года и был расторгнут за несколько месяцев до заключения брака с Хайруллиной. Теперь Марал требует признать недействительной и его роспись с Родиной. Ее адвокаты считают, что своими действиями Кафанов не только нарушил закон, запрещающий многоженство, но и с помощью брачных договоров с другими женами выводил деньги из семейного бюджета.

Кафанов занимал должность тренера вратарей «Ростова» с 2019 года, также он входил в тренерский штаб клуба с 2015 по 2017 годы, в сезоне-2021/22 возглавлял команду. Помимо ростовчан, Кафанов работал в смоленском «Кристалле», казанском «Рубине», вместе с которым стал двукратным чемпионом России, и сборной Казахстана. С 2019 года Кафанов работал в тренерском штабе Валерия Карпина, с 2021 года он входит в штаб специалиста в сборной России, также занимая должность тренера вратарей.