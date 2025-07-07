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Тренер сборной США обвинил судей в поражении в финале Кубка КОНКАКАФ

Почеттино: в ворота Мексики должны были назначить пенальти за игру рукой Санчеса.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино после поражения в финале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) от команды Мексики заявил, что в ворота соперников должны были назначить пенальти за игру рукой защитника Хорхе Санчеса.

Сборная Мексики обыграла команду США со счетом 2:1 и в десятый раз в истории завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ. На 66-й минуте, при счете 1:1, Санчес в попытке отбора упал на мяч рукой, но гватемальский судья Марио Эскобар не назначил пенальти. Спустя 11 минут мексиканец Эдсон Альварес забил победный гол.

«Я не собираюсь плакаться. Я хочу говорить правду, а правда заключается в том, что если бы такое произошло в противоположной штрафной площади, то пенальти бы точно поставили. Да, это оправдания, но вы же знаете, что это был пенальти. Счет мог стать 2:1 в нашу пользу, и тогда, возможно, сейчас бы мы праздновали с трофеем. Думаю, это очевидно, дело в не в криках и не в жалобах. Мне было стыдно видеть подобную ситуацию, это позор», — цитирует Почеттино The Athletic.