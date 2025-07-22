Белорусы заняли третье место на юношеском футбольном турнире в Китае

На групповом этапе соревнований подопечные Вячеслава Григорова сначала уступили китайскому «Шанхай Шеньхуа» со счетом 1:2 (гол у белорусов забил Тимофей Ковалевич), а потом разгромили местный «Сиань» — 3:0 (Егор Романов, Даниил Прищиц, Родион Лапето) и «Ок-Тепа» из Узбекистана — 8:0 (Даниил Данилюк, Егор Романов, Родион Лапето, Лавр Юшин, Даниил Прищиц, Евгений Баценков, Николай Гелейша, Владислав Альхов). Вчера в полуфинальном матче белорусские футболисты потерпели поражение от воспитанников академии Китайской футбольной ассоциации — 1:4 (Илья Маркулевич).