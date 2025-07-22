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Белорусы заняли третье место на юношеском футбольном турнире в Китае

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-14) стали обладателями бронзы международного турнира в китайском Сиане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке за третье место белорусы одержали волевую викторию над сверстниками из таиландской команды «Муангтонг Юнайтед» — 2:1. В составе победителей отличились Егор Романов и Иван Быстрый (с пенальти).

На групповом этапе соревнований подопечные Вячеслава Григорова сначала уступили китайскому «Шанхай Шеньхуа» со счетом 1:2 (гол у белорусов забил Тимофей Ковалевич), а потом разгромили местный «Сиань» — 3:0 (Егор Романов, Даниил Прищиц, Родион Лапето) и «Ок-Тепа» из Узбекистана — 8:0 (Даниил Данилюк, Егор Романов, Родион Лапето, Лавр Юшин, Даниил Прищиц, Евгений Баценков, Николай Гелейша, Владислав Альхов). Вчера в полуфинальном матче белорусские футболисты потерпели поражение от воспитанников академии Китайской футбольной ассоциации — 1:4 (Илья Маркулевич).