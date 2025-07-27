Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Оренбург
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.10
П2
3.35
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
6.20
X
1.85
П2
3.55
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.54
П2
5.38
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.70
П2
6.90
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.95
П2
1.70
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Белорусы уступили швейцарцам в Евролиге пляжного футбола

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу поражением завершила этап Евролиги в итальянском городе Кастелламмаре-ди-Стабия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: https://vk.com/beachsoccerby

В сегодняшнем поединке третьего тура белорусы уступили швейцарцам с результатом 7:9. До этого подопечные Николаса Альварадо обыграли команду Молдовы со счетом 5:3, также получили техническую победу в несостоявшейся игре с Латвией — 3:0.

На прошлой неделе белорусская команда отлично провела свой стартовый этап Евролиги: в Батуми были разгромлены команды Турции (12:1), Германии (6:1) и Чехии (9:2). По итогам турнира на черноморском побережье Грузии один из лидеров белорусской дружины Анатолий Рябко был признан лучшим игроком соревнований.

Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. В двух предыдущих сезонах белорусы становились обладателями бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро. На недавнем чемпионате мира на Сейшелах сборная Беларуси впервые в истории завоевала медали, став серебряным призером. В финальном поединке планетарного форума белорусы уступили бразильцам.