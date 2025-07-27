Белорусы уступили швейцарцам в Евролиге пляжного футбола

В сегодняшнем поединке третьего тура белорусы уступили швейцарцам с результатом 7:9. До этого подопечные Николаса Альварадо обыграли команду Молдовы со счетом 5:3, также получили техническую победу в несостоявшейся игре с Латвией — 3:0.
На прошлой неделе белорусская команда отлично провела свой стартовый этап Евролиги: в Батуми были разгромлены команды Турции (12:1), Германии (6:1) и Чехии (9:2). По итогам турнира на черноморском побережье Грузии один из лидеров белорусской дружины Анатолий Рябко был признан лучшим игроком соревнований.
Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. В двух предыдущих сезонах белорусы становились обладателями бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро. На недавнем чемпионате мира на Сейшелах сборная Беларуси впервые в истории завоевала медали, став серебряным призером. В финальном поединке планетарного форума белорусы уступили бразильцам.