Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:30
СКА-Хабаровск
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.20
П2
2.98
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.76
X
4.30
П2
1.70
Футбол. Первая лига
15:00
Спартак Кс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.49
X
2.98
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
15:45
Балтика
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.69
П2
5.00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Зенит
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.90
П2
5.22
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.06
П2
8.50
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.12
П2
3.71
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Крылья Советов
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Эрлинг Холанд оценил шансы США и Норвегии выиграть чемпионат мира по футболу

Центральный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился мнениями о шансах команды на победу в чемпионате мира.

Источник: Reuters

«Норвегия никогда не выигрывала чемпионат мира. Если мы вообще когда-нибудь туда попадём, это будет как победа ещё одной великой нации. Это будет самая большая вечеринка в истории. То, что будет происходить в Осло — будет просто безумно. Я не хочу быть тем, кто скажет: “США никогда не выиграет чемпионат мира”, а потом они действительно его выиграют. Так что дам им 1% шанса. А вот в Норвегии — 0,5%», — приводит слова Холанда Time.

Напомним, действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины.