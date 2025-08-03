Эрлинг Холанд оценил шансы США и Норвегии выиграть чемпионат мира по футболу

«Норвегия никогда не выигрывала чемпионат мира. Если мы вообще когда-нибудь туда попадём, это будет как победа ещё одной великой нации. Это будет самая большая вечеринка в истории. То, что будет происходить в Осло — будет просто безумно. Я не хочу быть тем, кто скажет: “США никогда не выиграет чемпионат мира”, а потом они действительно его выиграют. Так что дам им 1% шанса. А вот в Норвегии — 0,5%», — приводит слова Холанда Time.