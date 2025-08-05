СМИ: Зидан возглавит сборную Франции по футболу после чемпионата мира 2026 года

В период игровой карьеры Зидан выступал за французские «Канн», «Бордо», итальянский «Ювентус» и «Реал», с которым в 2003 году выиграл чемпионат Испании, в 2002 году он забил победный гол в финале Лиги чемпионов против германского «Байера» (2:1). Вместе с «Ювентусом» он дважды стал чемпионом Италии. В составе сборной Франции Зидан провел 108 матчей, забил 31 гол и отдал 29 голевых передач, стал победителем (1998) и серебряным призером (2006) чемпионата мира, а также чемпионом Европы (2000).