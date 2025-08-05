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СМИ: Зидан возглавит сборную Франции по футболу после чемпионата мира 2026 года

Нынешний тренер французов Дешам покинет команду через год.

Источник: AP 2024

ТАСС, 5 августа. Чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по футболу после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил журналист телеканала RMC Жильбер Брисбуа, комментарий которого приводит испанский портал Defensa Central.

В январе агентство Reuters со ссылкой на Федерацию футбола Франции сообщило о том, что Дидье Дешам покинет пост главного тренера сборной после чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

«Дешам уйдет в 2026 году. Через год у нас будет Зидан. Все решено, какая радость!» — сказал Брисбуа.

Дешаму 56 лет, он возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под руководством специалиста команда провела 166 матчей, в которых 106 раз одержала победу, 31 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений. Вместе с Дешамом сборная Франции выиграла чемпионат мира (2018), Лигу наций (2022), а также стала серебряным призером чемпионатов Европы (2016) и мира (2022).

Зидану 53 года, последним местом работы специалиста был испанский «Реал», который он возглавлял с 2019 по 2021 год, а также с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридцы три раза выиграли Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат и Суперкубок Испании.

В период игровой карьеры Зидан выступал за французские «Канн», «Бордо», итальянский «Ювентус» и «Реал», с которым в 2003 году выиграл чемпионат Испании, в 2002 году он забил победный гол в финале Лиги чемпионов против германского «Байера» (2:1). Вместе с «Ювентусом» он дважды стал чемпионом Италии. В составе сборной Франции Зидан провел 108 матчей, забил 31 гол и отдал 29 голевых передач, стал победителем (1998) и серебряным призером (2006) чемпионата мира, а также чемпионом Европы (2000).

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