«Товарищеские матчи сборной России не надоели». Дивеев — об играх с Иорданией и Катаром

«Конечно же, я жду встреч с Иорданией и Катаром. Товарищеские матчи сборной России не надоели, главное — играть. Большим плюсом является то, что можем понимать свои возможности в играх с другими командами. Для нас это подготовка к чему-то большему», — заявил Дивеев в интервью РБ Спорт.