«Товарищеские матчи сборной России не надоели». Дивеев — об играх с Иорданией и Катаром

Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от сентябрьских товарищеских матчей против команд Иордании и Катара.

Источник: Sport24

Россияне сыграют против иорданцев в Москве 4 сентября и против катарцев в Эр-Райяне 7 сентября.

«Конечно же, я жду встреч с Иорданией и Катаром. Товарищеские матчи сборной России не надоели, главное — играть. Большим плюсом является то, что можем понимать свои возможности в играх с другими командами. Для нас это подготовка к чему-то большему», — заявил Дивеев в интервью РБ Спорт.

С 2022 года российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА по политическим причинам.

Футбол. Товарищеские матчи
04.09
Россия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
7.80