Шуфутинский выступит на матче между сборными России и Иордании по футболу

Он исполнит песню «3 сентября».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после товарищеского матча сборных России и Иордании по футболу. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч между сборными России и Иордании пройдет на «Лукойл-Арене» 4 сентября и начнется в 20:00 мск.

Гимн России перед матчем исполнит певица Юлианна Караулова. С песней «Жди меня домой» перед игрой выступят Socrat и Хор Сретенского монастыря, также запланировано выступление группы «Фабрика».

