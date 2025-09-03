Шуфутинский выступит на матче между сборными России и Иордании по футболу

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после товарищеского матча сборных России и Иордании по футболу. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).