Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Люксембург
0
:
Северная Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.30
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
0
Все коэффициенты
П1
68.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.40
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Испания
Все коэффициенты
П1
100.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Нидерланды
:
Польша
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.25
П2
11.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве.

Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России располагается на 35-й позиции в рейтинге, команда Иордании — на 64-й. Иорданцы в июне впервые отобрались на чемпионат мира и выступят на мировом первенстве 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Сборная Иордании является действующим вице-чемпионом Кубка Азии, в финале турнира со счетом 1:3 она уступила катарцам.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях с конца февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. 7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Иордания
Футбол, Товарищеские матчи,
4.09.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Джамал Селлами
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
6
Дмитрий Баринов
67
Максим Глушенков
21
Руслан Литвинов
72′
14
Евгений Морозов
68′
30
Илья Вахания
61′
4
Данил Круговой
23
Юрий Горшков
61′
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
61′
7
Алексей Батраков
53
Александр Черников
87′
11
Антон Миранчук
20
Дмитрий Воробьев
76′
9
Тамерлан Мусаев
10
Андрей Мостовой
43′
61′
19
Кирилл Глебов
Иордания
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
16
Мохаммад Абу Аль-Нади
10
Муса Аль-Таамари
21
Низар Аль-Рашдан
23
Адхам Аль-Курайши
87′
6
Юсеф Абу Аль-Джазар
20
Моханнад Абу Таха
68′
2
Мохаммад Абу Хашиш
11
Язан Аль-Наймат
64′
13
Махмуд Аль-Марди
9
Али Ольван
87′
8
Амер Джамус
15
Ибрахим Саадех
87′
18
Резик Бани Хани
Статистика
Россия
Иордания
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
3
6
Угловые
7
2
Фолы
9
7
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти