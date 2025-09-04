Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании в товарищеском матче

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве.
Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России располагается на 35-й позиции в рейтинге, команда Иордании — на 64-й. Иорданцы в июне впервые отобрались на чемпионат мира и выступят на мировом первенстве 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Сборная Иордании является действующим вице-чемпионом Кубка Азии, в финале турнира со счетом 1:3 она уступила катарцам.
Сборная России отстранена от участия в соревнованиях с конца февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. 7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.
Валерий Карпин
Джамал Селлами
1
Александр Максименко
6
Дмитрий Баринов
67
Максим Глушенков
21
Руслан Литвинов
72′
14
Евгений Морозов
68′
30
Илья Вахания
61′
4
Данил Круговой
23
Юрий Горшков
61′
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
61′
7
Алексей Батраков
53
Александр Черников
87′
11
Антон Миранчук
20
Дмитрий Воробьев
76′
9
Тамерлан Мусаев
10
Андрей Мостовой
43′
61′
19
Кирилл Глебов
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
16
Мохаммад Абу Аль-Нади
10
Муса Аль-Таамари
21
Низар Аль-Рашдан
23
Адхам Аль-Курайши
87′
6
Юсеф Абу Аль-Джазар
20
Моханнад Абу Таха
68′
2
Мохаммад Абу Хашиш
11
Язан Аль-Наймат
64′
13
Махмуд Аль-Марди
9
Али Ольван
87′
8
Амер Джамус
15
Ибрахим Саадех
87′
18
Резик Бани Хани
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти