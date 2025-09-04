Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании в товарищеском матче

Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России располагается на 35-й позиции в рейтинге, команда Иордании — на 64-й. Иорданцы в июне впервые отобрались на чемпионат мира и выступят на мировом первенстве 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Сборная Иордании является действующим вице-чемпионом Кубка Азии, в финале турнира со счетом 1:3 она уступила катарцам.