Луческу установил возрастной рекорд среди тренеров сборных

Луческу на момент проведения встречи было 80 лет один месяц и семь дней. Таким образом, румынский специалист побил возрастной рекорд среди тренеров сборных, который принадлежал Роке Масполи, возглавлявшему национальную команду Уругвая в 1997 году. Тогда, во время матча с Эквадором, который завершился победой Уругвая со счётом 5:3, Масполи было 80 лет один месяц и четыре дня.