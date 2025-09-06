Ричмонд
Денис Адамов: «Наше дело — не только на игры выходить, но и тренироваться»

Вратарь сборной России по футболу Денис Адамов — о попадании в национальную команду, игре с Иорданией и встрече с Матвеем Сафоновым.

Источник: Спорт-Экспресс

Футболисты сборной России 7 сентября сыграют выездной товарищеский матч против Катара. А в четверг они встречались дома с Иорданией. Игра закончилась вничью со счетом 0:0. В заявке на матч был вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов, для которого этот вызов в национальную команду — первый в карьере.

В интервью «Известиям» 27-летний голкипер оценил прошедшую игру, рассказал о мотивации тренироваться в сборной, даже не выходя в основе на матчи, и прокомментировал встречу с вратарем ПСЖ Матвеем Сафоновым, с которым когда-то начинал в системе «Краснодара».

— Как со скамейки запасных смотрелся матч с Иорданией?

— Я думаю, в первом тайме было тяжеловато. Во втором уже переломили ход игры и создавали много моментов у ворот соперника. Постараемся лучше сыграть в Катаре.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
4.09.2025, 20:00
Россия
0
Иордания
0

— Уровень сборной Иордании высоко оцените?

— Хороший соперник. Неслучайно он отобрался на чемпионат мира. И в прошедшем матче по игре было видно, что команда содержательная. В таких матчах против таких сборных интересно себя проявить. Здорово, что у сборной России вообще этой осенью немало хороших соперников по товарищеским матчам. Это только в плюс. В любом случае гораздо лучше, чем если бы этих игр вообще не было.

— Как вам атмосфера в сборной России?

— В целом всё отлично. Атмосфера хорошая. Есть всё для работы.

— Для вас был неожиданным вызов в сборную с учетом того, что вы меньше месяца назад вытеснили из основы «Зенита» Евгения Латышонка и стали регулярно играть в чемпионате России?

— Нет, я всегда жду вызов. Другое дело, что от меня тут ничего не зависит — решение принимает тренерский штаб сборной России. Получилось так, что сейчас меня вызвали, чему я очень рад.

— Еще в начале недели тренер вратарей сборной Виталий Кафанов анонсировал, что играть будут Александр Максименко, который в итоге вышел на поле в матче с Иорданией, и Матвей Сафонов, которого планируют выпустить в основе в Катаре. Какова мотивация ехать в национальную команду, зная, что сыграть сможете только в случае каких-то экстренных обстоятельств?

— Наше дело — не только на игры выходить, но и тренироваться. Мы все-таки приехали в сборную. Это в любом случае большая честь и мотивация — даже если ты просто тренируешься в ней вместе с лучшими игроками страны. И хочется показать себя тренерскому штабу с лучшей стороны. Но, разумеется, каждый ждет свой шанс, чтобы выйти на поле и уже проявить себя непосредственно в матче. Однако здесь уже решать тренерам, кого выпускать.

— Вы с Матвеем Сафоновым оба воспитанники «Краснодара». Каково было с ним вместе официально потренироваться впервые за пять лет после вашего ухода из клуба?

— Всё отлично. Пообщались немножко. Вспомнили былые времена в «Краснодаре».

Футбол
Товарищеские матчи 2025
7.09.2025, 18:15
Катар
-
Россия
-

— Что-то он рассказывал про ПСЖ?

— Да, но это личный разговор был, поэтому не буду об этом рассказывать в СМИ.

— По вашим наблюдениям, он стал сильнее за год в ПСЖ?

— У нас не так много тренировок в сборной было. Мы до матча с Иорданией всего две тренировки провели вместе. Они были больше направлены на разные тактические моменты. И за это время было сложно оценить. Но очевидно, что Матвей добился большого успеха за год в ПСЖ, проведя за него ряд матчей и поучаствовав в успехах клуба в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

Алексей Фомин