Денис Адамов: «Наше дело — не только на игры выходить, но и тренироваться»

— Наше дело — не только на игры выходить, но и тренироваться. Мы все-таки приехали в сборную. Это в любом случае большая честь и мотивация — даже если ты просто тренируешься в ней вместе с лучшими игроками страны. И хочется показать себя тренерскому штабу с лучшей стороны. Но, разумеется, каждый ждет свой шанс, чтобы выйти на поле и уже проявить себя непосредственно в матче. Однако здесь уже решать тренерам, кого выпускать.