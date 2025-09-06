Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Англия
0
:
Андорра
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
36.00
X
15.00
П2
1.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.10
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сан-Марино
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
41.00
X
12.25
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

На арене во время матча сборных Катара и России по футболу включат кондиционеры

Всего на игре будет работать больше 150 кондиционеров.

Источник: РИА "Новости"

ДОХА, 6 сентября. /ТАСС/. Кондиционеры будут работать во время товарищеского матча сборных Катара и России по футболу на стадионе «Аль-Садде» в Эр-Райане. Об этом ТАСС сообщили организаторы матча.

Всего на игре будет работать больше 150 кондиционеров. Также кондиционеры работают во время тренировок команд в субботу. В день матча в Дохе температура воздуха прогреется до +40 градусов.

Игра пройдет в воскресенье на стадионе «Аль-Садд» и начнется в 18:15 мск.

Матч между сборными Катара и России пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Арена «Аль-Садд» вмещает 15 тыс. болельщиков. Как сообщили ТАСС в Российском футбольном союзе, игру посетят порядка 600 болельщиков из России.

Футбол. Товарищеские матчи
07.09
Катар
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.76
П2
1.72