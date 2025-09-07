Катар — тяжёлый соперник для команды Карпина. У него беспроигрышная серия с Россией!

При Валерии Карпине сборная России тоже уже встречалась с Катаром — в сентябре 2023-го в Эль-Вакре. Наши опять были близки к поражению: в середине второго тайма Ахмед Алаэльдин вывел хозяев вперёд. Если бы не гол Александра Солдатенкова на 89-й минуте после подачи с углового, всё закончилось бы для команды Карпина печально. По окончании того матча Сергей Волков удивлялся интенсивности игры соперника и тому, как катарцы открываются за спины — в РПЛ защитник, по его словам, с таким не сталкивался. А Карпин признался журналистам: «Первые 20−25 минут понравились — то, что хотелось бы видеть от сборной хотя бы 70−80 минут. А дальше что произошло — надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация. Интенсивность у Катара выше, чем у “Зенита”.