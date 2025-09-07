Иван Обляков назвал самых сильных соперников сборной России

— Не хочется принижать другие сборные, это их уровень футбола. Сейчас нас ждут действительно серьёзные соперники, и это здорово. Каждый из них — это новый игровой опыт. Не стоит делить на слабых или сильных, ведь каждый приносит свои уроки и помогает расти. Двигаемся вперёд от соперника к сопернику, совершенствуя свои навыки, — приводит слова Облякова Metaratings.