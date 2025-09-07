Ричмонд
Игрок сборной России рассказал о «вспотевшем» паспорте из-за жары в Дохе

Сборная России сыграет в гостях с командой Катара. В Катаре стоит 40-градусная жара. Игорь Дивеев рассказал, что у кого‑то в сборной в аэропорту «вспотел» паспорт, а Алексей Миранчук отметил, что соперник будет в таких же условиях.

Источник: РИА "Новости"

Защитник сборной России Игорь Дивеев в эфире «Матч ТВ» пожаловался на погоду в Катаре, где в воскресенье команде предстоит товарищеский матч.

Матч Катар — Россия пройдет в Эр-Райяне, начало в 18:15 мск. В воскресенье в Катаре ожидается до 44 градусов жары.

«По первым ощущениям, как только вышли из аэропорта, здесь очень душно и влажно. У кого‑то “вспотел” паспорт, у кого‑то эмблемы (на форме) начали выделять воду», — сказал Дивеев.

Другой футболист сборной России Алексей Миранчук заявил, что погодные условия во время матча будут одинаковы для игроков обеих команд.

«Наверняка будут перерывы на водопой. Вчера провели тренировку на стадионе, хорошо, на поле есть кондиционеры, чувствовалась небольшая свежесть, так что было нормально», — сказал полузащитник «Атланты».

Сборная России после начала военной операции на Украине в 2022 году была отстранена от турниров УЕФА и ФИФА, она проводит только товарищеские матчи.

Катар в 2022 году принимал чемпионат мира — турнир провели в ноябре-декабре вместо лета из-за жаркой погоды.

В предыдущей встрече команда Валерия Карпина 4 сентября сыграла со счетом 0:0 со сборной Иордании в Москве.