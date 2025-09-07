Игрок сборной России рассказал о «вспотевшем» паспорте из-за жары в Дохе

Сборная России сыграет в гостях с командой Катара. В Катаре стоит 40-градусная жара. Игорь Дивеев рассказал, что у кого‑то в сборной в аэропорту «вспотел» паспорт, а Алексей Миранчук отметил, что соперник будет в таких же условиях.