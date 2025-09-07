Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.00
П2
2.80
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.95
П2
2.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Грузия
2
:
Болгария
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
1
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.20
П2
27.00
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.16
П2
4.15
Футбол. Товарищеские матчи
18:15
Катар
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.01
X
3.70
П2
1.85
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
46.00
X
15.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Северная Македония
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.45
П2
1.81
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
5.83
X
4.50
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Польша
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.32
П2
7.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
49.00

Стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Катаром

Сегодня, 7 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Катара и России.

Источник: РИА "Новости"

Команды сыграют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск.

Состав сборной России на товарищеский матч с Катаром: Сафонов, Сильянов, Дивеев, Осипенко, Круговой, Батраков, Кисляк, Миранчук Ал, Миранчук Ан, Сергеев, Головин.

В 2025 году российская национальная команда провела пять товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0).