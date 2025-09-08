Ричмонд
Головин рассказал, по чему скучал за время отсутствия в сборной России

Футболист «Монако» не играл за сборную с марта 2024 года.

Источник: Соцсети

ДОХА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник «Монако» Александр Головин соскучился по русскому языку за время отсутствия в национальной команде по футболу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Головин не играл за сборную с марта 2024 года.

«Соскучился больше всего просто по русскому языку, по стране, по пацанам, давно никого не видел. Поговорить на родном языке — хорошо, — сказал Головин. — В принципе в сборной России матчи чуть более особенные, даже если это товарищеские игры, чем когда выступаешь за клуб. Поэтому всегда только позитивные эмоции от нахождения в сборной России».

29-летний Головин отметил 10-летие выступления за сборную России — он впервые сыграл за национальную команду 7 июня 2015 года в матче против белорусов (4:2), он забил один из голов.