ФИФА обсуждает возможность проведения матча России и США, заявил Лавров

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В некоторых американских кругах, в том числе в руководстве Международной федерации футбола (FIFA), обсуждают возможность проведения матча между сборными России и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Соединенные Штаты вместе с Мексикой и Канадой будут принимать чемпионат мира по футболу 2026 года. Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая в руководстве FIFA обсуждается, почему бы не провести футбольный матч (между — ред.) страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года (между сборными России США — ред.)», — сказал Лавров на встрече со студентами МГИМО.