ФИФА обсуждает возможность проведения матча России и США, заявил Лавров

«Соединенные Штаты вместе с Мексикой и Канадой будут принимать чемпионат мира по футболу 2026 года. Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая в руководстве FIFA обсуждается, почему бы не провести футбольный матч (между — ред.) страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года (между сборными России США — ред.)», — сказал Лавров на встрече со студентами МГИМО.