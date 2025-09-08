Новая схема и оплеухи игрокам. Как Гаттузо меняет сборную Италии

«Нет, пощечины были настоящими, а я получил подзатыльник, — подтвердил Распадори слова Бастони. — За эти дни он придал нам решимости и упорства. Гаттузо показывает, насколько важна футболка сборной Италии и кого мы представляем. У нас талантливые игроки, просто нужно выложиться на поле и доказать это. Сегодня мы стабильно сыграли от начала до конца, ведь забить пять голов такой команде непросто. Мы молодцы, что быстро это приняли и подготовились наилучшим образом».