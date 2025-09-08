Сборная Узбекистана обыграла Иран и выиграла Кубок наций Центральной Азии

На 5-й минуте встречи защитник сборной Ирана Ария Юсефи получил прямую красную карточку и покинул поле. Команды не смогли отличится в основное время матча. На 105-й минуте бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов мог открыть счёт в этой игре, но форвард не забил с пенальти. Несмотря на это в самом конце дополнительного времени защитник хозяев Хожиакбар Алижонов забил гол и принёс титул своей сборной.