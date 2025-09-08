Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.14
П2
1.63
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.82
П2
8.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.50
П2
1.44
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.19
П2
3.24
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.48
X
5.13
П2
1.41
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
7.64
X
4.09
П2
1.51
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.27
П2
14.50
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Сборная Узбекистана обыграла Иран и выиграла Кубок наций Центральной Азии

Завершился финальный матч Кубка наций Центральной Азии, в котором встречались сборные Узбекистана и Ирана.

Источник: Футбольная ассоциация Узбекистана

Команды играли на стадионе «Олимпия» в Ташкенте. Победу одержала команда Узбекистана, забив на 120-й минуте.

На 5-й минуте встречи защитник сборной Ирана Ария Юсефи получил прямую красную карточку и покинул поле. Команды не смогли отличится в основное время матча. На 105-й минуте бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов мог открыть счёт в этой игре, но форвард не забил с пенальти. Несмотря на это в самом конце дополнительного времени защитник хозяев Хожиакбар Алижонов забил гол и принёс титул своей сборной.

Напомним, ранее сборная Узбекистана впервые в своей истории отобралась на чемпионат мира.