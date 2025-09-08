Гвинея и Алжир сыграли вничью в африканской квалификации ЧМ-2026

Команды не забили голов и встреча закончилась со счётом 0:0.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси отыграл весь матч в составе сборной Гвинее, но не смог отметиться результативными действиями.
После этого матча Алжир занимает первое место в группе G, одержав шесть побед в восьми матчах и набрав 19 очков. Гвинея располагается на четвёртой строчке с 11-ю очками. Второе место занимает сборная Мозамбика (15 очков в 8 матчах). Тремя другими командами группы Е являются сборные Уганды, Ботсвана и Сомали.