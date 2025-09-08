Гвинея и Алжир сыграли вничью в африканской квалификации ЧМ-2026

После этого матча Алжир занимает первое место в группе G, одержав шесть побед в восьми матчах и набрав 19 очков. Гвинея располагается на четвёртой строчке с 11-ю очками. Второе место занимает сборная Мозамбика (15 очков в 8 матчах). Тремя другими командами группы Е являются сборные Уганды, Ботсвана и Сомали.